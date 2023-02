Villanova Tigers

84

crei granarolo

67

VILLANOVA TIGERS: Mazzotti 3, Zannoni 29, Polverelli 17, Bollini 6, T. Guiducci, Fe. Guiducci 5, S. Buo 5, Bomba 17, Campidelli, Rossi 2. All.: Amadori.

CREI GRANAROLO: Salicini, Maccagnini, Drago 3, Paoloni 17, Polo 2, Tugnoli, Salvardi 11, Poggi 1, Bertaccini 16, Masetti, Tolomelli 9, Brotza 8. All.: Millina.

Arbitri: Dragicevic e Simoni.

Parziali: 19-20, 41-33, 62-46.

Avevano viaggiato spediti nella prima fase e viaggiano ancora più forte in questa Poule Promozione di basket D, i Villanova Tigers. Nella palestra amica è arrivato infatti il terzo successo su altrettante opportunità ed è stata un’affermazione piuttosto netta. Dopo un primo periodo in equilibrio, le ‘tigri’ hanno allungato in maniera perentoria nei due quarti centrali, 20’ nei quali maturava un break di 43-26. E una volta sul +16 con appena 10’ sul cronometro, il gruppo allenato da Michele Amadori piombava a braccia levate sul traguardo senza rischiare mai nulla. Consueta ‘scorpacciata’ offensiva di Zannoni, in doppia cifra pure Bomba e Polverelli.