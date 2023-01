Basket D, blitz a Russi per i Villanova Tigers: ora l’asticella si alza

Basket Russi

59

Villanova Tigers

75

BASKET RUSSI: Kertusha 2, Laghi 16, Cervellera 4, Galletti, Basaglia 4, Samorì 5, Rinchiuso, Pirini 3, Senni 2, Porcellini 15, Rosti, Vistoli 8. All.: Tesei.

FAST COFFEE TIGERS: Mazzotti 6, Zannoni 17, Fe. Guiducci 6, Polverelli 9, A. Buo 10, Bollini 5, S. Buo 14, T. Guiducci 8. All.: Amadori.

Arbitri: Bertolini e Di Nocera.

Parziali: 12-21, 30-43, 46-54.

Erano già (ampiamente) certi di essere nei playoff di basket D, i Villanova Tigers, ma questo non ha impedito loro di onorare al meglio anche l’ultimo impegno di regular season, vale a dire la trasferta di Russi. Una vittoria comoda, un blitz che comincia a prendere corpo già nel quarto iniziale, con quel +9 al 10’ che si dilata a una doppia cifra abbondante al riposo (+13). Nella ripresa i ravennati si riaffacciano sul -5, ma le ‘tigri’ restano sempre in controllo. Oltre ai soliti noti, prova convincente per Simone Buo (in foto), così come si avverte il fratello Andrea. Il gruppo allenato da Amadori può archiviare la prima fase con un record di 12-2.