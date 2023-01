Basket D I Dolphins inciampano a Cesena Stasera c’è un recupero

Cesena Basket

77

Dolphins Riccione

72

CESENA BASKET 2005: Rossi 8, Piazza 17, Dalmonte, Domeniconi, Panzavolta 5, Ricci 2, Pezzi 22, Sanzani 10, Sangiorgi 2, Scarpellini, Capucci 1, Balestri 10. All.: Solfrizzi.

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 7, Cortini 25, Bomba 8, Chistè 1, Calegari 9; Amati 6, Migani, Gardini 12, Raffaelli 4, Nori ne. All.: Ferro.

Arbitri: Pongiluppi e Di Nocera.

Parziali: 20-25, 37-37, 60-59.

Per poter agganciare la Poule Promozione, in questo girone D di basket D, i Dolphins avrebbero dovuto innanzitutto vincere tutte e tre residue partite, disegno che è andato subito in fumo poiché i riccionesi sono caduti. Una gara molto dura, con falli tecnici ed espulsioni su entrambi i fronti. "Una corrida", così la definisce coach Ferro, che alla fine ha visto uscire con le ossa rotte i suoi Dolphins, penalizzati dalle pessime percentuali nel tiro da due (1346, 28%) e dalla lunetta (1631, per un insufficiente 51%). Buono, invece, il 1027 nelle triple (37%, 59 per Cortini). Già stasera Procaccio (foto) e compagni saranno a Sant’Agata per un recupero.