Basket D, il Villanova rischia qualcosa ma passa a Cavriago

sb cavriago

81

villanova tigers

85

SB CAVRIAGO: Rinaldi 16, Lari 6, Branchini 12, Nasi 3, Cantagalli 18, Rubertelli 10, Benvenuti 12, Fassinou 4. All.: Ancora.

FAST COFFEE TIGERS: Bomba 20, Polverelli 14, Zannoni 24, Mazzotti 5, S. Buo, T. Guiducci, Bollini 6, A. Buo 8, Fe. Guiducci 2, Fi. Guiducci 2, Campidelli ne. All.: Amadori.

Arbitri: Beltrami e Di Nocera.

Parziali: 21-27, 42-45, 59-69.

Hanno scherzato un po’ col fuoco, i Villanova Tigers, hanno tentennato quando era il momento di chiudere. Ma alla fine le ‘tigri’ sono riuscite a stringere nel pugno il referto rosa a Cavriago. Una partita a elastico, con il gruppo di Amadori che scappa e poi si fa raggiungere da una squadra che non molla mai. Anche alla penultima sirena, sul +10, per il Villanova sembra fatta, ma i ‘reggiani’ con un perentorio break di 10-0 impattano. E poco dopo Cavriago è addirittura avanti (76-74). Nuovo allungo Tigers per il 76-83, però non è finita neppure stavolta. Solo grazie a un’entrata di Andrea Buo la pratica va in archivio. Per Bomba (foto) un tonico 610 da tre.