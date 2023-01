Basket D Il Villanova stende Forlimpopoli: primato in cassaforte

Villanova Tigers

77

Forlimpopoli

71

FAST COFFEE TIGERS: Mazzotti 3, Zannoni 28, Polverelli 20, S. Buo 12, A. Buo 6, Rossi, Bollini 8, Thiam ne. All.: Amadori.

ARTUSIANA FORLIMPOPOLI: Gremantieri 6, Zammarchi 3, Gasperini 19, Spisni 5, Matteucci, Maltoni 7, Lanzoni 9, Pambianco, Fabiani 14, Pinza 8. All.: Grilli.

Arbitri: Hamdi e Campedelli.

Parziali: 24-12, 38-35, 54-57.

Vittoria pesantissima, per i Tigers, che sul parquet amico inchiodano Forlimpopoli e guadagnano così la vetta in solitario in questo girone D di basket D. Un successo sabato a Russi, nell’ultima di regular season, e le ‘tigri’ blinderanno il primato. Dovesse andar male a Russi, Bollini & co. rimarranno davanti se l’Artusiana non farà doppietta tra il recupero di stasera a Rimini con la Stella (h. 21.20) e la residua gara di sabato a Forlimpopoli col Sant’Agata. Tornando al big-match dell’altra sera, il Villanova è riuscito pure a camuffare le assenze (out i tre fratelli Guiducci, più Ballarini). L’eccellente Zannoni e Polverelli (foto) i riferimenti principali.