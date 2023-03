Basket D, la PolStella si prende la rivincita sull’Atletico Bologna

atletico bologna

63

stella rimini

69

ATLETICO BOLOGNA: Bergonzoni 8, Albanelli 10, Tognazzi 5, Baroncini 10, Naldi; Bosi 3, Lullo 2, Chillo 11, Guidi 8, Priori 6, Pietrantonio, Bortolani. All.: Pietrantonio.

POLISPORTIVA STELLA RIMINI: Nuvoli 3, Pulvirenti 14, Gori 17, Naccari 14, Serpieri 14; Mancini 4, Scalorbi 3, Baffoni, Colella. All.: Casoli.

Arbitri: Pezzoli e Romano.

Parziali: 18-19, 41-31, 55-51

La sconfitta patita all’andata non era andata giù a nessuno. L’Atletico Bologna, in tutta la Poule Salvezza di basket D, aveva colto il successo solo nella palestra di via Fantoni. Ma a Borgo Panigale, Gori (foto) e compagni sono tornati a prendersi la vittoria. Alla pausa di metà gara l’Atletico è avanti di 10. La Stella scivola fino a -13, per rialzare poi la testa aggrappandosi dietro a una zona 3-2 match-up che paralizza gli avversari. Comincia così una vigorosa rimonta, che si concretizza sull’azione da 2+1 di Serpieri, in campo nonostante un ginocchio in disordine. E la corsa per il quarto posto prosegue.