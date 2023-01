Basket D, la Stella piega i Dolphins Riccione E adesso la salvezza

stella rimini

64

Dolphins Riccione

63

STELLA RIMINI: Gori, Naccari 5, Pulvirenti 6, Russu 27, Nuvoli 5, Fornaciari 19, Serpieri 2, Bartoli ne. All.: Casoli.

DOLPHINS RICCIONE: Migani, Gardini 20, Procaccio 11, Amati 2, Bomba 7, Cortini 5, Chistè, Raffaelli 8, Calegari 10, Capelli ne. All.: Ferro.

Arbitri: Indrizzi e Schiavi.

Parziali: 17-23, 35-35, 52-51.

Il derby sorride alla Polisportiva Stella, che tra le familiari mura della palestra amica brucia sul filo di lana i Dolphins Riccione, che nell’ultimo, decisivo possesso, con 16’’ a disposizione, non riescono neppure ad andare al tiro, cosa che fa arrabbiare non poco coach Maurizio Ferro. La formazione di casa vince mettendo sul piatto un Russu da 27 punti, così come in attacco porta ‘mattoni’ belli pesanti anche Fornaciari. Per Pulvirenti (in foto) e compagni questo è il quarto ‘sigillo’ stagionale, stesso bottino raccolto dai cugini riccionesi. Entrambe le squadre, che sono state inserite in gironi diversi, dovranno cercare ora la permanenza in D attraverso la delicata Poule Salvezza.