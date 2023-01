Tre partite in otto giorni, tutte nella palestra amica. Questo il trittico ravvicinato di impegni che attende la Polisportiva Stella nelle ultime battute della prima fase del campionato di basket D. Un torneo sin qui avaro di soddisfazioni per il gruppo allenato da Roberto Casoli, squadra che dovrà cercare la salvezza nella seconda fase (2-9 il record). Il tris si apre questa sera con l’International Imola, avversaria che sta viaggiando con il 50% di percentuale-vittorie (si comincia alle 21.15, i ‘fischietti’ sono i ravennati Costantini e Frisari). Mercoledì, poi, la Stella recupererà il match con l’Artusiana Forlimpopoli, realtà di primissima fascia, mentre sabato 14 il congedo sarà il derby contro i Dolphins Riccione. Tornando alla sfida con l’International, nel confronto d’andata Pulvirenti e compagni persero, contenendo comunque la sconfitta nella singola cifra (73-64 il risultato a Imola, era il 4 novembre). Nella Polisportiva riminese, che ha faticato ad allenarsi durante le feste, non dovrebbero esserci defezioni.