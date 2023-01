Basket D, per la Stella la Poule salvezza comincia da Argenta

Il cammino verso la salvezza, per la Polisportiva Stella, si apre nel tardo pomeriggio di sabato al palasport ‘Salvatori’ di Argenta (h. 19). Inserita nel girone H di questa Poule di basket D per evitare di retrocedere, la squadra riminese se la dovrà vedere poi con l’Atletico Bologna (in casa, venerdì 3 febbraio), il Voltone di Monte San Pietro (fuori, sabato 11 febbraio), la Benedetto 1964 Cento (in casa, venerdì 17 febbraio), la Scuola Basket Reggio Emilia (ancora in casa, venerdì 24 febbraio) e la Nubilaria di Novellara (fuori, venerdì 3 marzo). Dal 10 marzo al 21 aprile le 6 gare di ritorno, naturalmente a campi invertiti. Questa delicata Poule a otto metterà subito in salvo le prime quattro classificate, costringerà a uno spareggio playout la quinta e la sesta, e spedirà direttamente in Promozione la settima e l’ottava. Naccari (in foto) e compagni si portano in dote due punti per l’1-1 maturato negli scontri diretti con Russi. Voltone e Argenta sono davanti a tutti a quota 4, la Stella è nel gruppone a 2, Atletico e Cento sul fondo con zero punti.