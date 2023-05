Basket D playoff Tigers nel Bolognese per chiudere i conti

A San Giovanni in Persiceto per chiudere subito il conto, per non doversi complicare la vita in garatre, quella ‘bella’ senza domani che può sempre riservare qualche sgradevole sorpresa. I Villanova Tigers salgono oggi (h. 18, arbitrano Rusticali e Medici) nel ‘bolognese’ per affrontare quella Vis già piegata con una certa disinvoltura in garauno, 79-65 lo score, l’incontro si disputò lo scorso 28 aprile. Coach Amadori dovrà rinunciare solamente a Simone Buo, che si è rotto i legamenti collaterali del ginocchio e ne avrà per parecchio. Da mettere in conto anche qualche acciacco (Bollini, problemi a un tendine), ma nel complesso le ‘tigri’ sono pronte per regalare un ulteriore dispiacere al Persiceto e guadagnare così la finale playoff, avversaria una tra Modena e Granarolo, con i modenesi che sono avanti 1-0 nella serie. In avvio, con ogni probabilità, il Villanova si affiderà a Mazzotti in regia con Andrea Buo nel ruolo di guardia: alle ali Bomba e Zannoni, con Polverelli a presidiare l’area. Al seguito almeno una trentina di tifosi.