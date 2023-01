Basket D Tigers al test Forlimpopoli

Partitissima, questa sera a Villa Verucchio, con i Villanova Tigers padroni di casa che ricevono la visita dell’Artusiana Forlimpopoli (l’incontro inizia alle 20, gli arbitri sono Hamdi e Campedelli). Nel campionato di basket D, girone D, è la penultima giornata della prima fase, un turno che mette di fronte le due regine per uno spareggio senza appelli. Le duellanti si spartiscono infatti la vetta della classifica, con i forlivesi che si fanno comunque preferire avendo disputato una gara in meno. Ma le ‘tigri’ hanno già vinto il confronto d’andata (65-67 lo score, era lo scorso 5 novembre) e con un ulteriore successo potrebbero blindare la loro leadership. Qualche problema di organico per il coach Michele Amadori, che non avrà Tommaso Guiducci, mentre suo fratello, il play Federico Guiducci, ci sarà pur trascinandosi qualche acciacco. Il Villanova confida naturalmente sul solito, consistente apporto offensivo di Giacomo Zannoni, non per caso cannoniere principe in questo raggruppamento, mentre Polverelli è quarto.