Basket Europei Under 18

Nazionale di San Marino battuta agli Europei Under 18 Division C. All’esordio nella competizione, che ha luogo a Baku, in Azerbaijan, i biancazzurri di coach Millina hanno dovuto chinare il capo con Monaco, con il risultato finale, 78-44, che lascia spazio a pochi dubbi sulle forze in campo. Come da tradizione recente, la squadra del Principato mostra sempre gran competitività quando si iscrive agli Europei. San Marino, che oltre ai 2005 ha parecchi 2006 e anche due 2007 a roster, ha resistito per il primo quarto, terminato sul 19-14 per gli avversari. Poi il -19 di metà gara, il -26 di fine terzo e il -34 conclusivo. Monaco è cresciuto con costanza, ha dominato a rimbalzo d’attacco e ha scavato il solco quando ha mostrato efficacia nella pressione difensiva. San Marino, che in totale ha catturato 21 rimbalzi in meno, ha avuto un ottimo Botteghi soprattutto nel primo periodo e un Cadiman che ha cercato di metterci energia e ritmo. Oggi Titani di nuovo in campo col Lussemburgo (ore 15.30), ieri vincente su Gibilterra.

Il tabellino della gara con Monaco: Bollini, Botteghi 9, Cadiman 8, Gasperoni 8, Lettoli 5, Bianchi 4, Conforti 4, Galeotti 2, Gennari, Marcattili, Pagliarani, Zavoli 4. All.: Millina.