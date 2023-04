Basket, giovani promesse al memorial Claudio Papini

Nell’indelebile ricordo di quel maestro dei fondamentali del basket, tanto schivo quanto bravo e appassionato nel suo lavoro, torna anche quest’anno il memorial ‘Claudio Papini’, rassegna di pallacanestro giovanile che da sabato 22 a martedì 25 aprile celebrerà la sua edizione numero 15. E anche stavolta sarà un torneo dai grandi numeri. Alcuni li snocciola subito Massimiliano Intorcia, organizzatore e anima della manifestazione. "Le squadre coinvolte saranno 126 – attacca Max –, formazioni che verranno suddivise in 11 categorie, dagli Aquilotti agli Under 17, così come non mancherà un girone femminile riservato alle Under 14. In tutto, tra giocatori e giocatrici, saranno impegnati più di 2mila giovani cestisti. A dirigere gli incontri provvederanno 120 arbitri, che saranno accompagnati anche da diversi istruttori, con il ‘Papini’ che si spalmerà in 27 palestre, coinvolgendo pure altri Comuni oltre a Rimini, da Riccione a Coriano, da Verucchio a Santarcangelo". Quelle 126 squadre – quorum davvero notevole, con una geografia che si spinge anche fuori dai patri confini grazie alla presenza di realtà bulgare (Akademik Plovdiv) e georgiane (Brooklyn Academy Tbilisi) – non rappresentano comunque un record, poiché in passato si toccò pure quota 132. "Il problema è che lunedì 24 non tutte le scuole sono chiuse per il ‘ponte’, così è stato più complicato reperire qualche palestra. E così, sia pure a malincuore, abbiamo dovuto dire no a qualcuno", spiega Intorcia, che deve fare i salti mortali per far sì che tutto funzioni al meglio dal punto di vista organizzativo. Non mancheranno neppure gli eventi, in questa intensa ‘quattro giorni’ dedicata ai canestri verdi. Si comincia domenica 23, alle 19.30 al palasport Flaminio, con una lezione gratuita dedicata alla formazione: il tema è la valorizzazione dello sponsor, con Simone Campanati, responsabile marketing di Rbr, quale relatore. Sempre il 23, ma alle 21, ‘Una serata con il Cia’, un clinic che si occuperà di difesa senza palla e passo zero. Lunedì 24, alle 20.45 sempre nel vecchio palas, serata dedicata al ‘Papo’, con un ricordo di quel bravissimo ‘artigiano’ che ha plasmato migliaia di giocatori, poi consegna dell’omonimo premio, più una gara di tiro da 3 punti e una delle schiacciate riservate ai baby protagonisti del torneo. E uno di loro – il più fortunato – si porterà pure a casa una bicicletta personalizzata messa in palio in un’apposita lotteria.

alb.cresc.