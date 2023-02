Basket giovanili, under 19 ‘esagerati’ con San Lazzaro Oggi in campo gli under 15

Sull’onda lunga dell’entusiasmo per il successo dei ‘fratelli maggiori’ sulla capolista Correggio in C Silver, i baby di quella squadra, che hanno sempre in panca coach Bernardi, hanno esagerato pure nel campionato under 19 d’eccellenza. Per gli AngelsRbr una larga affermazione sul San Lazzaro, che al Pala Sgr scivola progressivamente indietro (113-76 l’eloquente score di una partita a senso unico). Il primo ‘violino’ è stato Mulazzani (foto), la guardia che proprio sabato scorso, in C Silver, si era sbloccato nelle conclusioni dalla distanza, per lui 5 triple nel solo quarto iniziale ad annichilire Correggio. E l’altra sera ‘Mula’ è andato a ripetersi, archiviando la sua ottima prestazione con 27 punti messi assieme con percentuali notevoli (46 da due, 44 da tre). Bottino consistente anche per James (21 pt con 914, più 7 rimbalzi). In doppia cifra pure Macaru (15, 59 dall’arco) e Morandotti (10, 39), ma tutti i 12 ragazzi schierati da Bernardi mettevano punti a referto. Ora il record dei gialloblù è 7-8 e lunedì prossimo, a Umbertide, non dovrebbe essere un grosso problema centrare un’altra vittoria, con la formazione umbra che è ancora tristemente al palo.

Il tabellino – AngelsRbr: Mulazzani 27, James 21, Macaru 15, Morandotti 10, Panzeri 9, Benzi 8, Mari 8, Rossi 7, Baldisserri 3, Antolini 2, Lombardi 2, Bonfè 1. All.: Bernardi. San Lazzaro: Sibani, Baldi 5, Gamberini 25, Piras, Casarini, Comastri 5, Dioli 5, Tripodi 7, Vanti 7, Villa, Ceccato 6, Rossi 16. All.: Nieddu. Arbitri: Cieri e Forni. Parziali: 27-18, 56-34, 82-58.

Anche gli under 17 d’eccellenza degli AngelsRbr incrociavano San Lazzaro, ma qui le cose sono andate in maniera decisamente diversa, con gli emiliani – che si esibivano sul parquet amico del PalaRodriguez – a segno con un inequivocabile 101-56, match chiuso già al riposo, con i ‘bolognesi’ avanti di 29 lunghezze.

Il tabellino degli AngelsRbr: Antolini, Curci, Baschetti 3, Marsili 3, Lisi 6, Innocenti 3, Di Giacomo 19, De Gregori 15, Pivetti 2, Amati 1, Amaroli 4, Pennisi. All.: Brugè. Parziali: 27-13, 52-23, 75-44. Ora il gruppo di Brugè attende di conoscere il calendario della seconda fase.

Solamente questo pomeriggio, infine, l’Ibr U15 d’eccellenza scenderà in campo alla Carim (h. 18) per incrociare Cesenatico, avversaria già battuta, però con un sofferto 68-69, all’andata. Sabato, poi, trasferta a Bologna nella tana degli Stars e mercoledì 15 il recupero casalingo con San Lazzaro, gara che determinerà il primo posto (+12 per gli imbattuti emiliani all’andata).

alb. cresc.