Basket, gli AngelsRbr U19 cadono a Fossombrone Bene under 17 e under 15

Ancora una sconfitta sul campo, per gli AngelsRbr, nel campionato under 19 d’eccellenza. Qualche giorno fa il gruppo allenato da Massimo Bernardi si era visto assegnare una vittoria a tavolino nel match perso a Roseto, provvedimento dovuto al fatto che gli abruzzesi avevano schierato un giocatore squalificato. Ma l’altra sera, a Fossombrone, è arrivato un ulteriore stop (73-67 il risultato a favore del Metauro). Una partita che vede i gialloblù scivolare progressivamente indietro, quarto dopo quarto, tanto che alla penultima sirena i marchigiani possono specchiarsi in un cospicuo +18 su un’avversaria passiva e imprecisa. Solamente nel residuo spicchio di gara Macaru (foto) e compagni cominciano finalmente a giocare, ma ormai è troppo tardi per un clamoroso ribaltone. Il tabellino: Bonfè 7, Mulazzani 9, Benzi 5, Rossi 1, Mari 3; Renzi 3, Macaru 12, Lombardi 1, Morandotti 8, Sirri 4, Baldisseri 5, James 9. All.: Bernardi. Parziali: 19-12, 37-24, 59-41.

Lunedì prossimo impegno al Pala Sgr contro San Lazzaro (h. 21). Bene invece gli under 17 d’eccellenza, che battono – anche con un certo agio – la Cestistica Argenta (85-70 il risultato nell’impianto santarcangiolese). Curiosamente nei primi tre quarti gli AngelsRbr mettono sempre a referto 23 punti, incassandone decisamente meno (69-45 il parziale). Solo negli ultimi 10’, comprensibilmente, i ragazzi allenati da Brugè allentano la presa, permettendo ai ‘ferraresi’ di rendere meno duro il passivo. Il tabellino: Valmaggi 21, Di Giacomo 14, Innocenti 13, De Gregori 9, Amaroli 8, Baschetti 6, Frisoni 6, Curci 3, Pivetti 2, Pansolini 2, Amati 1, Lisi. All.: Brugè. Domenica trasferta a San Lazzaro.

Successo torrenziale, infine, per l’Ibr di Paolo Carasso, che nel campionato under 15 d’eccellenza rifila la bellezza di 71 punti alla Fortitudo Academy (111-40 il ridondante score dell’incontro andato in scena alla palestra Carim). Una partita mai in discussione, con Ruggeri e compagni che nel solo primo quarto segnano più di quanto raccoglieranno in 40’ gli avversari. La difesa è aggressiva sin dalla palla a due e sui ripetuti recuperi l’Ibr può trovare comodi canestri in contropiede, con la Fortitudo Academy che non riesce assolutamente a frenare l’onda d’urto dei padroni di casa, che adesso saranno chiamati in causa mercoledì 8, ancora in casa, contro il Cesenatico. Il tabellino: Frisoni 7, Bracci 4, Almasi 7, San Martini 6, Cervetti 6, Longo 16, Arcangeli 7, Ruggeri 27, Nanni 2, Ronci 9, Altini 14, Ricci 6. All.: Carasso. Parziali: 42-8, 66-16, 87-27.

alb. cresc.