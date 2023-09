Basket, i Dolphins a Imola

Parte la Divisione Regionale 1, la vecchia D, e a inaugurarla sono i Dolphins di Maurizio Ferro, che stasera salgono a Imola per giocarsi un interessante match con l’International (ore 21). Riccione ha messo insieme un roster di buon livello e Ferro non si nasconde. "Sarà un campionato con tante squadre ricche di talento, con giocatori scesi dalla C – avverte il coach -. La speranza è quella di lottare per i playoff, abbiamo un gruppo che ce la potrà fare se riuscirà a essere equilibrato. Le favorite? Dico Villa, Budrio e Massa, per il resto valuteremo con le prime giornate di campionato". Folto il gruppo degli esterni a disposizione dei Dolphins, con Cruz, Gardini, Cortini, Provesi, Del Fabbro e Renzi. Dentro sgomitano capitan Calegari, Gori e Russu, che ritrova così Ferro. In area anche i giovani Borla e Mariotti. "La preparazione? Nelle città di mare è sempre un po’ più difficoltosa – riflette Ferro -. Non siamo ancora al top della forma ma non ci lamentiamo. Andiamo a Imola per giocarcela. Di loro sappiamo che sono una squadra molto giovane, noi vogliamo iniziare nella maniera migliore possibile".