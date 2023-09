Basket, i Tigers a Bertinoro

Comincia fuori casa, il campionato di Divisione Regionale 1 dei Villanova Tigers. La squadra guidata da Michele Amadori ha mantenuto l’ossatura della stagione passata e rimane di grandissima qualità per girone emiliano-romagnolo. Si comincia da una delle palestre più significative del basket minors, quella di Bertinoro, tana del Gaetano Scirea. Si gioca domani alle 18.30 (arbitri Conte di San Lazzaro e Di Marino di Bologna) e l’idea è subito quella di portare a casa il referto rosa per cominciare col piede giusto una stagione in cui sarà importante accumulare punti per la graduatoria in vista dei playoff. Ancora la formula non è stata ufficializzata, ma di certo i Tigers hanno l’intenzione di concorrere fino alla fine per i primi posti. Tanto più con elementi che rimangono fuori categoria come Zannoni e Polverelli. Talento ed energia, così come aiuteranno molto coach Amadori i ragazzi usciti dal vivaio Tigers, sempre pronti a passare dalla tribuna del tifo al parquet della Tigers Arena di via Don Luigi Sturzo.