Basket in carrozzina Con Parma ingenuità fatale per l’Nts Riviera

Nts Riviera Rimini

66

Laumas Parma

67

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 38, Loperfido 10, Acquarelli 12, Rossi 2, Pellegrini 4, Storoni, Raik, Di Pietro, Martinini, Pozzato ne, Ladson ne. All.: Loperfido.

LAUMAS PARMA: Serio 8, Selmi, Malangone 3, Reggio 19, Rovatti 9, Giansoldati 4, Selmi 2, Rovina, Fagioli 20, Biazzi 2. All.: Nicolini.

Arbitri: Palazzo e De Mattia.

Parziali: 12-12, 30-25, 50-50.

Un vero peccato. Sì, perché l’overtime sarebbe stato il giusto epilogo di una partita senza un padrone, una gara tirata, avvincente tra le due squadre più forti di questo girone B di serie B di basket in carrozzina. Ma ad appena 4’’ dalla conclusione, sul 66 pari, un giocatore dell’Nts Riviera aveva la malaugurata idea di spendere un inutile fallo in regime di bonus, con la Laumas Parma che non sarebbe mai riuscita a organizzare un tiro plausibile in quei pochi secondi rimasti. Invece ai ducali era sufficiente imbucare un solo libero per sorridere, con i riminesi che erano costretti a specchiarsi in una sconfitta difficile da digerire.