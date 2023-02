Basket in carrozzina, Nts Riviera sul velluto nella tana di Seregno

Basket Seregno

20

Nts Riviera Rimini

63

BASKET GELSIA SEREGNO: Sansone, Haida 10, Grassi, Pecoraro, Diattara 2, S. Romanò, Petruzza 6, P. Romanò 2, Basilico 2. All.: Pecoraro.

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 26, Loperfido 14, Acquarelli 9, Rossi, Pellegrini 2, Storoni 2, Martinini 4, Raik 4, Di Pietro, Pozzato, Ladson 2. All.: Loperfido.

Arbitri: Ruggieri e Viglianisi.

Parziali: 4-15, 8-29, 14-47.

Tutto semplice, ancor più del previsto, per l’Nts Riviera, che chiude il girone di andata del campionato di serie B di basket in carrozzina con il blitz sul campo del Seregno. I riminesi difendono forte e per i lombardi trovare la via del canestro è quasi un’impresa, con l’8-29 dell’intervallo che è lì a raccontare un incontro già finito. Nella ripresa, col risultato in cassaforte, coach Loperfido può allargare le abituali rotazioni e in diversi ne approfittano per mettere punti a referto. Adesso il record dell’Nts è 4-1, per una seconda piazza in solitudine alle spalle di Parma. Domenica 12 via al ritorno con la trasferta a Livorno.