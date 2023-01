Basket in carrozzina, Nts Riviera vince lo spareggio coi Bradipi

Nts Riviera Rimini

63

Bradipi Circolo Dozza

53

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 29, Loperfido 19, Acquarelli 7, Rossi, Pellegrini 8, Storoni, Martinini, Raik ne, Di Pietro ne, Pozzato ne, Ladson ne. All.: Loperfido.

BRADIPI CIRCOLO DOZZA BOLOGNA: Saldutto 8, Duduianu 13, Ahmethodzic 17, Molaro 8, Mordenti 7, Gardini, Fabbri, Marrone, Ventura, Valli ne. All.: Vecchietti.

Arbitri: Biancalana e Uldanck.

Parziali: 18-14, 28-28, 44-45.

Era un autentico spareggio per la seconda piazza e l’Nts Riviera l’ha fatto suo, piegando i Bradipi del Circolo Dozza Bologna in questa giornata numero 4 del campionato di serie B di basket in carrozzina. Una vittoria fortemente voluta dai giocatori di Loperfido (in foto con Acquarelli), un successo che prende forma solo nell’ultimo quarto, quando i riminesi, con un un break di 9-0 in apertura, rompono l’equilibrio. Due punti al platino per i padroni di casa che possono così provare a dimenticare la sconfitta al fiele patita con l’imbattuto Parma. L’Nts tornerà in campo domenica 29 a Seregno.