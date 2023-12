Basket in carrozzina, via all’avventura in B

Comincia domenica, l’avventura nella Serie B di Riviera Basket Rimini. Il girone A del secondo campionato nazionale di pallacanestro in carrozzina è iniziato la scorsa settimana, con i riminesi che però hanno osservato il turno di riposo dovuto al gruppo a sette. Debutto previsto per domenica, quando alla palestra Carim di via Cuneo arriveranno i Delfini Montecchio Maggiore. Palla a due alle 15 di un match che vedrà i biancorossi favoriti, pur con i tanti cambiamenti che hanno interessato il roster.

Ieri, nella sede del main sponsor Nts Informatica che dà anche il nome alla squadra, sono state presentate le nuove divise del gruppo capitanato da Stefano Martinini, ora anche presidente. "Siamo finalmente biancorossi anche noi – dice Mirco Acquarelli, giocatore e deus ex machina di Riviera Basket –. L’obiettivo? I playoff, ai quali si qualificano le prime due, poi si vedrà". Oltre ai Delfini, nel girone con Rimini ecco anche Padova Millennium, Verona, Vicenza, Cus Padova e Gradisca d’Isonzo. La netta favorita del raggruppamento è Padova Millennium, scesa dalla A, con Nts Informatica a sgomitare con le altre per il miglior posizionamento possibile. L’allenatore-giocatore è ancora Loperfido, mentre hanno detto addio Giustino e Pellegrini. Nuovi arrivi Davide Obino, Dario Di Francesco e Michele Del Citerna. "Felice che anche quest’anno Riviera Banca cominci un campionato importante come queste Serie B – dice l’assessore allo sport, Moreno Maresi –. La palestra di via Cuneo sarà interessata da un intervento strutturale e in futuro sarà più fruibile da coloro che partecipano all’evento. L’attenzione per le strutture sportive da parte dell’amministrazione c’è". A suggellare l’unione e la vicinanza del mondo cestistico riminese, presente ieri al vernissage stagionale anche una rappresentanza Rbr, con Giovanni Tomassini e il responsabile marketing, Simone Campanati. Dopo la partita di domenica, per Nts subito pausa per le festività, poi rientro in campo il 13 gennaio a Vicenza. "Non vediamo l’ora di cominciare, vogliamo fare meglio dell’anno scorso", è l’auspicio di Acquarelli.

Loriano Zannoni