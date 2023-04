Basket Nbu

Il Taz Viserba è la prima squadra a staccare il pass per i quarti nel torneo Nbu di basket Uisp. Dopo aver perso di un punto in casa all’andata, il Taz è andato a fare la voce grossa a Miramare (50-58 lo score; Giardini e Pennesi 18) e rimane così in corsa, anche se nel prossimo turno l’avversario al 99% sarà l’imbattuto Cno, che in garauno ha rifilato subito 41 pt ai Pantheguns (45-86; Tomasi 16, Cardi 11). Anche i Lions Coriano prenotano i quarti con un +28 esterno sul Sunrise (50-78; Gueye 20, Sansone 13) e altrettanto fanno, tra le prime 4 della regular season, Dream City (60-82 nella tana del Cinemuseum; Ramilli 32, Tamai 19) e Ciu Ciu team (56-78 chez Fadamat; Battazza 18, Migani 16). Va contro classifica, invece, il Panzini Tim, che dopo aver chiuso 12esimo la stagione regolare supera in garauno l’Amarissimi, cioè la quinta (67-63; Solazzi 32, Cenci 26). Nei restanti incontri, Dogana Ducks-Rhinos 76-51 (Barrena 23, Pizzolante 21) e Blizzard-Free 61-55 (Cangini 16, Mattei 20). Da martedì 11 a venerdì 14 le gara di ritorno.