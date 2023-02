Basket Nbu, con i Lions in posticipo il Cno si ritrova solo in testa

Si scinde la coppia di testa, nel torneo Nbu di basket Uisp, ma solo perché il match dei Lions Coriano con i Rhinos è stato posticipato, così come è stata rinviata Blizzard-Taz. Il Cno invece ha giocato e, come da copione, ha lasciato le briciole all’avversaria, in questo caso il Cinemuseum, che ne becca quasi 50 (78-29 lo score; Tomasi ne mette 18, Tamai 7). Clementini davanti da soli, dunque, mentre appena dietro il Dream City, corsaro (41-61) a Villa Verucchio sugli Sharks con 26 punti di Ramilli (foto in maglia Rbr ai tempi della C Gold), agguanta i Lions. Bene il Ciu Ciu Team con l’Amarissimi (63-46; Bronzetti 19, Cupioli 18) e a segno pure l’altra realtà sammarinese, il Dogana Ducks, che la spunta sul Sunrise (57-49; Barrena 19, Malagrida 17). Successo casalingo per il Miramare col Fadamat (61-53, 13 pt a testa per Bianchi e Rossi), mentre il Free Cattolica passa nella tana del Panzini Tim (61-69; Morelli 18, Solazzi 20). Classifica: Cno 24, Lions e Dream City 22, Ciu Ciu Team 20, Amarissimi e Free 16, Panzini, Miramare e Blizzard 12, Fadamat, Taz e Rhinos 10, Dogana Ducks e Cinemuseum 8, Sunrise e Sharks 4, Pantheguns 2.