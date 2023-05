Basket Nbu

Tutto secondo logica. La finale del torneo Nbu di basket, gara in programma lunedì al Flaminio (h. 20.30), vedrà di fronte la prima (Cno Santarcangelo) e la seconda classificata (Lions Coriano) al termine della regular season. L’altra sera, nelle semifinali di questo memorial ‘Carlo Caragiulo’, la prima squadra a staccare il pass è stata il Cno, che allungando nella ripresa ha rifilato un ‘ventello’ abbondante al Ciu Ciu (65-40). Il tabellino – Cno: Tomasini 12, Guziur 10, Tassinari 9, Arlotti 8, Fornari 7, Lucchi 5, Di Giacomo 5, Tomasi 4, Acaci 3, Calisesi 2. All.: Donati. Ciu Ciu: Tentoni 10, Ugolini 8, Battazza 7, Bronzetti 7, Lioi 4, Taddei 4. All.: Sammartini.

A seguire i Lions respingevano l’assalto del generoso Dream City, peraltro orfano dell’infortunato Ramilli (65-50 lo score, 31-22 a metà). Il primo strappo del Coriano sul finire del secondo quarto, il break decisivo in apertura di ripresa con due triple a fila di Medoune. Il tabellino – Lions: Medoune 23, Salvatori 10, Bigini 8, Mar. Palazzi 8, Bianchi 6, Mat. Palazzi 4, Bindi 4, Locatelli 2. All.: Dauti. Dream City: Bartolini 14, Bordoni 12, Giuliani 6, Pacaj 6, Canini 4, Bugli 4, Di Franco 2, Gozi 2. All.: Gentili.