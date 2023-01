Basket Nbu, imbattute Cno e Lions: Dream City non molla

Dieci giornate in archivio, nel torneo Nbu di basket Uisp, e al comando troviamo sempre una coppia di squadre ‘senza macchia’: i campioni in carica del Cno, a segno 43-54 sul campo del Miramare con 12 punti di Lucchi (in foto) e 19 di Vincenzi, e i Lions Coriano, che sul Titano si prendono lo scalpo dei Dogana Ducks (58-67 lo score; Gueye 21, Giuliani 14). Onore comunque al Dream City, che passa nella tana del Fadamat (51-70; Giuliani 19, Rossi 12) e rimane così a una sola lunghezza dalle imbattute capolista. Nelle altre gare il Ciu Ciu Team non fa sconti alla cenerentola Pantheguns (67-45; Ugolini 12, Cardi 16), il Novafeltria impallina gli Sharks Villa Verucchio (67-55; Cangini 20, Bronzetti 10), l’Amarissimi regala un dispiacere al Panzini Tim all’overtime (72-74 dts; Yammine 22, Solazzi 20), il Free inchioda il Cinemuseum (69-54; Bryan 31, Tamai 15) e i Rhinos ‘incornano’ il Taz a Viserba (46-51; Pizzolante 23, Bacci 18). Classifica: Cno e Lions 20, Dream City 18, Amarissimi, Free e Ciu Ciu Team 14, Novafeltria 12, Panzini, Fadamat e Miramare 10, Morciano, Cinemuseum e Taz 8, Dogana Ducks, Sunrise e Sharks 4, Pantheguns 0.