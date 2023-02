Basket Nbu In vetta Cno e Lions Coriano non perdono un colpo

Niente da fare, 14 giornate sono state già consegnate agli archivi, nel torneo Nbu di basket Uisp, e la coppia regina non si scinde. Il Cno ha rifilato qualcosa come 90 punti agli Sharks, per Semprucci (foto) e compagni un torrenziale 120-30 sul tabellone (Tomasi 25, Guidi 8), mentre i Lions Coriano hanno prevalso di misura nella tana dell’Amarissimi (59-67; Gueye e Cenci 23, 3 turni di squalifica per Yammine della formazione di casa). Terza piazza per il Dream City, a segno con un agevole 74-50 sul Dogana Ducks (Ramilli 27, Barrena 9). Scarti contenuti in singola cifra in 3 gare: il Fadamat inchioda il Ciu Ciu team 63-59 (Casadei e Taddei 16), il Free Cattolica passa a Viserba (53-58 sul Taz; Bryan 20, Giardini 16) e il Sunrise la spunta col Panzini Tim con un sofferto 49-46 (Sansone 17, Solazzi 22). Bene i Novafeltria Blizzard a Morciano (43-55; Cangini 19, Zanni 16) e Cinemuseum che s’impone sui Pantheguns (63-53; Tamai 20, Cardi 22). Classifica: Cno e Lions 28, Dream City 24, Ciu Ciu 20, Amarissimi e Free 18, Miramare e Blizzard 16, Panzini 14, Fadamat e Rhinos 12, Dogana, Cinemuseum e Taz 10, Sunrise 6, Pantheguns e Sharks 4.