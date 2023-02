Basket Nbu, Lions e Cno ancora insieme in attesa dello scontro diretto

I Lions Coriano strapazzano i Rhinos nel recupero (76-37; Gueye 18, Pizzolante 13) e riagguantano così il Cno in vetta al torneo Nbu, uniche due realtà ancora ‘senza macchia’. Un equilibrio destinato a spezzarsi martedì 14, quando Tassinari (foto) e compagni, che nel frattempo sono passati nella tana del Dream City (41-55; Di Giocomo 16, Ramilli 14), disputeranno il big-match di Coriano. Tanti i colpi esterni in questa 13esima giornata, tanto che in casa hanno vinto solo i Rhinos (82-57 sugli Sharks; Pizzolante 16, Pini 20). Bene il Panzini sul Titano (49-55 col Ciu Ciu; Solazzi 20, Bronzetti 14), il Miramare a Cattolica (60-70 col Free; Mariotti 20, Carnevali 17), i Blizzard sul Fadamat (74-78 dts; Ricci 22, Rossi 24), i Ducks a Viserba (65-74 sul Taz; Barrena 23, Vittori 14), il Pantheguns col Sunrise (28-43; Cardi 16, Rizzo 7) e l’Amarissimi col Cinemuseum (54-61; Cence 19, Tamai 13). Classifica: Cno e Lions 26, Dream City 22, Ciu Ciu 20, Amarissimi 18, Free 16, Panzini, Miramare e Blizzard 14, Rhinos 12, Fadamat, Ducks e Taz 10, Cinemuseum 8, Sunrise, Pantheguns e Sharks 4.