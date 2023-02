Basket Nts sul velluto: ora Torino

Si sapeva che a Livorno non ci sarebbe stata partita e così è stato, con l’Nts Riviera che si è imposta in riva al Tirreno in maniera ancora più netta rispetto all’andata (7-98 lo score, risultato che si commenta da solo; l’allenatoregiocatore Loperfido ne ha messi 28, Giustino 24, Storoni 15). Un successo – più che scontato – che consolida il secondo posto della squadra riminese in questo girone B di serie B di basket in carrozzina. Per Acquarelli & co. il record è 5-1, con la sola Parma, ancora imbattuta, che è davanti. E a questo punto, per assegnare definitivamente il primato, sarà decisivo lo scontro diretto in programma sabato 4 marzo nel Granducato, con l’Nts Riviera che mastica ancora amaro per il -1 maturato alla Carim l’8 gennaio. La leadership è importante, anche se ai playoff volano comunque le prime due: così un altro match da circoletto rosso è quello del 12 marzo, con i riminesi di scena a Bologna contro i Bradipi. Aspettando gli incontri più caldi, domenica l’Nts riceverà Torino (alla Carim, palla a due alle 15).