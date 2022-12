Basket U15, canestri verdissimi con il memorial ‘Mario Fabbri’

Torna il memorial ‘Mario Fabbri’, interessante rassegna di basket giovanile per regioni che vuole ricordare il padre di Maurizio Fabbri, storico presidente degli Angels Santarcangelo. Il torneo, riservato quest’anno agli under 15 (nati e nate nel 2008 e 2009), si svilupperà su quattro giornate, da martedì 3 a venerdì 6 gennaio, sui campi di Rimini e Santarcangelo. Nel tabellone maschile sono coinvolte quattro selezioni: Toscana, Lombardia, Lazio e, naturalmente, Emilia Romagna. La formula prevede un girone all’italiana di sola andata, quindi le finali nel giorno della Befana (prima contro seconda per il titolo, terza contro quarta come finalina di consolazione). Nella selezione emiliano romagnola, che è guidata da coach Daniele Camaroli, anche Lorenzo Ricci, baby cestista dell’Ibr. Ben 6, invece, le formazioni ai nastri nel tabellone femminile: Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia e una selezione ravennate composta da quasi tutte giocatrici under 17. Luca Palmieri è l’allenatore della squadra emiliano romagnola, che ha tra gli assistenti l’ex cestista azzurra Ivana Donadel.