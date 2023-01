Basket U19 d’eccellenza: gli Angels lottano ma è Roseto a imporsi

Ancora una battuta d’arresto – ed è l’ottava su 13 opportunità – per gli AngelsRbr nel campionato under 19 d’eccellenza. I gialloblù, pur giocandosela sino alla fine, inciampano a Roseto (86-81 il risultato a favore degli abruzzesi in questa seconda giornata di ritorno). Un match che vede scivolare indietro i ragazzi allenati da Massimo Bernardi nel secondo periodo, nonostante un buon Rossi (foto) che chiuderà con una ‘doppia doppia’ da 14+10 e un tonico 69 al tiro. Sotto di 13 al riposo, gli AngelsRbr non mollano comunque la presa e nel terzo periodo, aggrappandosi alla verve di Mulazzani (813 dal campo per la guardia), limano praticamente tutto il gap, presentandosi alla penultima sirena con una sola lunghezza di ritardo. La gara va dunque a risolversi nei 10’ conclusivi e in quel decisivo spezzone è Roseto a mettere sul piatto quel qualcosa in più per strappare il referto rosa. Lunedì trasferta a Fossombrone. Il tabellino degli AngelsRbr: Rossi 14, Mulazzani 26, James 18, Bonfè 3, Morandotti 17, Benzi, Macaru 3, Mari, Panzeri, Lombardi ne. All.: Bernardi. Arbitri: Di Francesco e Marianetti. Parziali: 17-16, 44-31, 65-64.