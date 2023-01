Basket U19 d’eccellenza La Vuelle in scioltezza contro gli AngelsRbr

AngelsRbr

48

Vuelle Pesaro

74

ANGELSRBR: Bonfè, Panzeri 4, Mulazzani 7, Benzi 2, Rossi 6, Macaru 1, Lombardi, Mari 2, Morandotti 16, Sirri 6, Baldisserri, James 4. All.: Bernardi.

VUELLE PESARO: Di Francesco 5, Aloi 2, Sgarzini 19, Colotti 3, Siepi 2, P. Sablich 2, Stazzonelli 10, Maretto 9, G. Sablich 5, Grimaldi, Prenga 6, Dia 11. All.: Luminati.

Arbitri: Casavecchia e Zanetti.

Parziali: 2-21, 12-37, 24-58.

L’ultima di andata del campionato under 19 d’eccellenza conduce a Santarcangelo l’imbattuta capolista Vuelle Pesaro e contro la prima della classe gli AngelsRbr si scottano. Anzi: si ustionano, come ci racconta l’eloquente quarto iniziale, 10’ nei quali Morandotti (foto) e compagni mettono assieme la miseria di due punti a fronte dei 21 degli avversari. Un’asfissia collettiva e il match, nonostante manchi ancora un’eternità, di fatto già non ha più storia. I marchigiani vincono poi anche il secondo e il terzo parziale, quindi, sul +34, allentano la presa, con i ragazzi allenati da Bernardi che nel quarto periodo realizzano 24 punti, cioè lo stesso, identico fatturato dei 30’ precedenti. Lunedì 16 gli AngelsRbr ricevono Ancona.