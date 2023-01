Basket Uisp, Cno e Lions rimangono imbattute Doppietta per il Ciu Ciu

Passano le giornate – già 11 quelle in archivio – e in classifica non si scinde la coppia di testa, con le imbattute Cno e Lions che continuano a spartirsi la vetta in questo torneo Nbu di basket Uisp. I campioni in carica del Cno stavolta hanno addirittura doppiato gli avversari, i Novafeltria Blizzard (86-43 al Pala Sgr; 19 punti sia per Di Giacomo, sia per Bruschi). Discreta prova di forza anche per i Lions, che a Coriano ne rifilano 25 ai Pantheguns (71-46; Bigini ‘scrive’ 19, Cardi 16). Per spezzare l’equilibrio con ogni probabilità bisognerà attendere il 14 febbraio, quando le due regine si ritroveranno fronte nell’atteso scontro-verità. Sono senza macchia le due capolista e seguita a viaggiare spedito pure il Dream City, che a Santarcangelo non fa sconti al Free Cattolica (85-37; Ramilli, che nella stagione 1819 era in C Gold con l’Rbr, ne imbuca 34, Carnivali e Mattei rispondono con 8 per i cattolichini). Doppio impegno ravvicinato e duplice vittoria per il Ciu Ciu Team, che prima inchioda alle Bertola il Sunrise (35-57; Stefanelli 11, Vannucci 15), quindi fa suo pure il recupero di Viserba con il Taz (62-66; Bronzetti 23, Bizzocchi 19). Gli altri risultati: Cinemuseum-Panzini Tim 43-52 (Bernardi 12, Solazzi 34); Rhinos-Fadamat 65-58 (Piarulli 16, Rossi 15); Sharks-Dogana Ducks 46-58 (Pini e Casadei 16); Amarissimi-Miramare 71-52 (Baldacci e Zangheri 12, Vincenzi 14).