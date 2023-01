Basket Under 17 AngelsRbr ko a Cesenatico

A Cesenatico giocano a strappi, i ragazzi dell’Under 17 d’eccellenza degli AngelsRbr, e alla fine i padroni di casa possono mettere in bacheca il referto rosa (74-61 il risultato). Va pure detto che il gruppo di Simone Brugè aveva Di Giacomo e Valmaggi malconci, giocatori che pur entrando nelle rotazioni non erano nelle condizioni per dare il loro abituale contributo. Nei primi due quarti gli AngelsRbr restano comunque attaccati alla gara, per un più che rimediabile -5 al riposo (35-30). La pausa non giova però ai gialloblù, che al rientro sul parquet scivolano indietro, complici pure inutili – anzi: dannose – forzature. E Cesenatico alla penultima sirena si specchia in un confortante +18. Nell’ultimo spicchio di partita la compagine di Brugè, che adesso è letteralmente trascinata da Baschetti (23 punti), si riavvicina, fino ad affacciarsi sul -8 a 4’ dal gong con più di un’opportunità per ridurre ulteriormente il passivo. Ma gli avversari tengono. Domani sera, al Pala Sgr, c’è la sfida con Argenta (h. 21).