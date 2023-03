Basket under 19, felice raid a Lanciano per i baby di Bernardi

Blitz in Abruzzo, per gli AngelsRbr, nel campionato under 19 d’eccellenza, torneo che ha celebrato la 20esima giornata. Il gruppo di Bernardi ha sbancato Lanciano (77-88 lo score) al termine di una partita che si è decisa nella ripresa (43-40 per i padroni di casa a metà gara). Il break decisivo al rientro dagli spogliatoi, un 12-0 che indirizzava il match in maniera chiara. Chirurgico Mulazzani (foto), 25 punti in 28’ con 68 da tre, nelle sue cifre pure 5 recuperi, così come sul perimetro si è avvertito Morandotti (18 pt con 48 dall’arco, 5 recuperi anche lui). Il tabellino: Rossi 9, Mulazzani 25, Sirri 2, Lombardi, Bonfè, Morandotti 18, Macaru 15, Mari 8, Panzeri 4, Baldisserri, James 7, Benzi. All.: Bernardi. Lunedì gli U19 ricevono Perugia (h. 19). Bene anche gli under 17 di AngelsRbr: per la squadra di Brugè un successo casalingo su Piacenza (71-63), con un ultimo quarto da 24-12. Il tabellino: Di Giacomo, Godenzini 3, Baschetti 18, Pivetti 6, Pansolini 2, Marsili, Innocenti 13, Amaroli 2, De Gregori 27, Frisoni, Lisi, Curci. All.: Brugè. Gli under 15 d’eccellenza dell’Ibr, infine, battono in volata Ferrara (60-59).