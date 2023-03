Battuta d’arresto di misura per la San Marino Academy

Mataj, doppietta di Molfetta, poi Arlotti, Eco e Drudi. Bottino ricco per l’Under 15 serie C del Rimini in casa della Recanatese. Rimini: Pirini (28’ st Perazzi), Zammarchi (30’ st Ballarin), Fabbri (21’ st Eco), Scirocco (30’ st Lombardi N.), Drudi, Manzi, Cenci (28’ st Bizzarri), Mataj (21’ st Lombardi L.), Molfetta (28’ st Grassi), Arlotti, Celani. A disp.: Di Pollina, Foschi. All.: Berretta. Sconfitta di misura per l’Under 15 della San Marino Academy sul campo della Reggiana quinta della classe. A segno per i biancazzurri Meloni. San Marino Academy: Conti (75’ Giulianelli), Guidi, Colombini (41’ Mattei), Baldacci, Delvecchio, Meloni, Raschi (75’ Podeschi), Mirchev (75’ Zavoli), Tamagnini (41’ Grandoni), Canarezza, Pennacchini (75’ Alexandru). All.: Belluzzi.

Under 15 serie C. Girone C (14ª giornata): Ancona-Vis Pesaro 1-0, Cesena-Fermana 9-0, Recatenese-Rimini 1-6, Imolese-Piacenza 0-1, Reggiana-San Marino Academy 2-1.

Classifica: Cesena 40; Rimini 27; Imolese 26; Piacenza 24; Reggiana 21; Fermana, Vis Pesaro 20; Ancona 17; Recanatese 3; San Marino Academy 2.