Bedetti carica la Rinascita "Prendiamoci il sesto posto"

Ha lottato come suo costume dal primo all’ultimo istante di gara, ci ha messo il corpo e la voglia nei 24’ che coach Ferrari gli ha concesso. E alla fine, in calce al successo di Rbr al Pala De André di Ravenna, c’è pure la sua firma. Perché oltre a sbattersi dietro, Francesco Bedetti ha segnato 9 punti, bottino non banale per un giocatore che abitualmente ne produce un terzo. Ma i tiri stavolta se li è presi, ben 10, più una coppia di liberi. Tanta ‘sfrontatezza’ non si vedeva da tempi della C Gold, quando la Rinascita fece la sua comparsa sulla scena. "Già, è vero – ridacchia il 30enne esterno riminese, che sta pure portando avanti la laurea magistrale on-line in Scienze Motorie –. Forse solo una conclusione me la potevo risparmiare, ma nel complesso erano tiri che ci stavano. E li ho presi pure in fiducia", aggiunge ‘Bedo’, che è sempre piuttosto critico, severo con se stesso. "Nel finale ho commesso davvero tanti errori: una palla persa, un fallo sciocco in regime di bonus, una bomba sul ferro. E nel primo tempo in difesa avrei dovuto prestare più attenzione a Bonacini. Ma l’abbiamo portata a casa lo stesso, meglio così", è pragmatica l’ala, che vuole continuare a credere nel sesto posto, cioè nei playoff certi per la sua Rinascita.

D’altronde se prima di domenica dovevano incastrarsi quattro risultati, ora ne bastano solamente due: la vittoria dei biancorossi con Pistoia ‘abbinata’ a una sconfitta casalinga della Fortitudo Bologna contro l’Unieuro Forlì. "Noi dobbiamo battere Pistoia e saremo sul ‘pezzo’, ne sono sicuro, poi molto dipenderà da come sta Forlì, squadra che ha comunque più di un ex, dal coach Antimo Martino a Daniele Cinciarini", osserva il numero 14 di casacca di Rbr, che ieri non si è sottratto all’ormai consueto lunedì dedicato a qualche terapia.

"Nulla di particolare, sono i normali acciacchi post partita, non c’è alcun tipo di problema", è rassicurante l’ariete di RivieraBanca, giocatore che da sempre predilige la spada al fioretto. Un Bedetti che domani pomeriggio, se l’amichevole verrà confermata, sarà in campo nello scrimmage che la Rinascita sosterrà al Flaminio contro la Victoria Libertas Pesaro, che restituisce così la ‘visita’ ai riminesi dopo il galoppo della settimana scorsa nella città di Rossini. Intanto, aspettando i verdetti, l’Rbr sa che nel caso di settimo posto potrà comunque portarsi in dote 6 punti nel gironcino di Poule Promozione, con Nardò a 4 e Chiusi a 2. Due avversarie certe saranno Latina e Trapani, più una tra Agrigento e Piacenza.

alb. cresc.