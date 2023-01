Bedetti mastica amaro dopo il derby "Il ko mi ha fatto perdere il sonno"

Per Francesco Bedetti, una delle tante matricole in A2 in forza all’Rbr, i 10 punti racimolati mercoledì a Forlì rappresentano il suo top stagionale eguagliato. Ma a differenza dell’altra volta, quando il suo 44 a Lecce contribuì al blitz dei biancorossi sul Nardò, il pur sempre eccellente 45 dell’altra sera si è smarrito in una sconfitta davvero pesante per RivieraBanca. E il capitano, trent’anni fra un paio di settimane, non ha alcun motivo per essere soddisfatto. "Avrei preferito mille volte fare ‘virgola’ e vincere, invece non solo abbiamo perso, ma non ce la siamo giocata affatto – mastica amaro ‘Bedo’, che nella Rinascita viaggia a 3.1 pt (59% da due, 47% da tre, nessun libero battuto) e 1.3 assist nei 15’ che coach Ferrari gli concede –. Loro sono una squadra ambiziosa e forte, per carità, ma avremmo dovuto avere un approccio differente. Insomma, Forlì ha chiaramente dei meriti, però noi ci abbiamo messo del nostro. Già sono in fiducia, se poi possono giocare indisturbati la loro pallacanestro...".

A ogni minimo accenno di difficoltà, poi, l’Unieuro si è rifugiata nel timeout: e in uscita da quel ‘minuto’ la squadra di Antimo Martino ha sempre piazzato dei micidiali controbreak. Un segno di solidità mentale. "Vero, però ribadisco che ci sono anche dei demeriti nostri nella buonissima partita disputata da Forlì", insiste su questo concetto l’ala riminese, che non vuole accampare scuse o alibi e tanto meno tirare in ballo le più che precarie condizioni di Johnson. "E’ chiaro che uno come Jazz negli equilibri pesa, però una buona squadra deve sopperire anche alle assenze. Solo qualche giorno prima avevamo disputato uno scrimmage amichevole a Bologna con la Fortitudo: in quell’occasione Johnson non c’era proprio, eppure abbiamo giocato bene. Insomma, dobbiamo fare altri passi avanti", sprona il gruppo Francesco, piuttosto rabbuiato anche per la delusione regalata ai tanti sostenitori riminesi presenti sulle tribune dell’ex Palafiera.

"Si poteva perdere, certo, ma è l’aver preso più di 20 punti che toglie il sonno. Era un incontro di campanile, dovevamo giocarlo in maniera diversa. I nostri tifosi sono stati strepitosi, loro il derby l’hanno vinto", sostiene l’esterno di Rbr, che rivolge poi un pensiero alla gara di domenica con Cento. "Un’altra capolista, una squadra tostissima. Però non c’è niente di meglio, per noi, che tornare in campo dopo una sconfitta pesante come quella di Forlì, è tutta benzina sul fuoco per la partita con Cento. Prima o poi – si congeda Bedetti – uno ‘scalpo’ eccellente dovremo pur catturarlo".

alb.cresc.