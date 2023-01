Bedetti recupera, Amici è in dubbio

Mancano appena due giorni al delicato match di Ferrara, partita che inizierà alle 17 invece delle abituali 18, e in casa Rbr la situazione è tranquilla. Nei primi gironi della settimana c’era Bedetti che si trascinava qualche scoria dovuta alla ‘botta’ rimediata con Cento, ma già ieri il capitano si allenava con i compagni. Nella formazione estense, invece, c’è ancora qualche dubbio sul pieno recupero di Amici: l’ala piccola, classe ‘91, è stato costretto a saltare le ultime due gare per una distorsione alla caviglia, problema che sembra comunque superato. Ci sarà solo da vedere in quali condizioni si presenterà l’esterno, che è una pedina del quintetto base, per la sfida con la Rinascita. Una RivieraBanca che anche domenica sarà seguita da un consistente numero di tifosi, tra chi salirà sul pullman organizzato dal Barrio (info solo su Whatsapp al 3517332856) e chi andrà in auto.