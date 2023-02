Bell’acuto di Luca Spagnoli

Tutto semplice, per il Talk of the Town, nel confronto interno con l’Anonima Freccette Cesenatico, partita valida per la decima giornata di serie A, fase regionale (8-1 lo score). Vince, la squadra riminese, ma resta ugualmente a -2 dalla vetta, poiché il Number Ten Bologna non perde colpi (3-6 nella tana del Dragon). Bene pure i Wacky Darts Santarcangelo, che rifilano un chiaro 7-2 al Cesena. A riposo Riccione. Classifica: Number Ten 18, Talk of the Town 16, New Warriors e Geval Darts 12, Wacky Darts 10, Dragon e Alcolic Team 8, Anonima Freccette e Darts de Gass 6, Cesena 4, Irish Times 0. Venerdì sono in calendario Number Ten-Alcolic Team, Anonima Freccette-Wacky Darts e Darts de Gass-Talk of the Town. Intanto nella sesta gara individuale di selezione regionale, con 41 uomini e 12 donne, prevale Luca Spagnoli (foto) del Wacky Darts (5-3 su Bubici in finale).