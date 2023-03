Benedetti e Bellini out

Lo United Riccione domenica al ‘Nicoletti’ contro la Bagnolese dovrà rinunciare al proprio capitano Alessio Benedetti e a Filippo Bellini, entrambi fermati per una giornata dal giudice sportivo. Due assenze non da poco per mister Gori in un match nel quale i biancazzurri dovranno saper riscattare la sconfitta di misura di domenica scorsa sul campo del Ravenna. Tanto per rimettere le cose in sesto pensando alla zona playoff e riprendere quel cammino praticamente quasi perfetto che nel girone di ritorno ha permesso alla squadra biancazzurra della Perla Verde di scalare diverse posizioni in classifica. Fino a toccare i piani alti. Nel girone D tre turni di squalifica a Capiluppi della Bagnolese, una a Tafa e Tabanelli del Ravenna, Pantano dell’Aglianese, Simoncelli e Bertozzi della Correggese, Scalini del Forlì, Cavina del Mezzolara.