‘Bez’, meglio di così non poteva cominciare

PORTIMAO (Portogallo)

I saliscendi dell’Algarve hanno sicuramente parlato italiano e anche un po’ – anzi un bel po’ – romagnolo. Marzo Bezzecchi ha portato sul podio la sua Desmosedici del Mooney VR46 Racing Team. Un terzo posto, il secondo podio in MotoGp della sua carriera, che ha dato una soddisfazione incredibile al riminese: ha gareggiato da pilota esperto, cogliendo sempre l’attimo giusto. E la chiave di tutto è stata sicuramente la partenza nella quale, dopo l’ottavo posto in griglia, è riuscito a non perdere minimamente terreno, anzi a stare con i primissimi, approfittando poi al meglio del patatrac di Marc Marquez che ha danneggiato sia Oliveira, centrato in pieno dallo spagnolo della Honda, sia Jorge Martin che ha perso irrimediabilmente terreno prima di doversi ritirare per una caduta. Grande soddisfazione, ovviamente per Marco Bezzecchi, reduce dal titolo di Rookie of the year conquistato lo scorso anno in MotoGp, ovvero il miglior debuttante della stagione: "È stata una gara davvero molto bella – ha detto a fine gara lo stesso ‘Bez’ – e sono particolarmente contento. Sabato, nella prima in assoluto della sprint race avevo fatto un piccolissimo errore pagato molto caro: sono contento di aver riscattato il weekeend. La partenza era la chiave e sono partito molto bene, mi sono messo subito in una posizione di rilievo, alle spalle di Jack Miller. L’ho studiato per qualche giro ma, rimanendo dietro di lui, stavo andando in difficoltà con la gomma davanti. Così l’ho superato e mi sono detto ora o mai più. E ce l’ho fatta: sono davvero soddisfatto".

Marco Bezzecchi con la Ducati del team di Valentino Rossi – è in squadra col fratello di Rossi, Luca Marini – era andato fortissimo per tutto il fine settimana portoghese. Infatti, in nessuna delle prove è mai uscito dai primi dieci. Quarto (a 236 millesimi dal migliore, Alex Marquez) nella mattinata di venerdì nelle prime prove libere, si è poi piazzato ottavo nel pomeriggio, posizione che ha mantenuto nella combinata, a meno di mezzo secondo da Miller. Dunque Bezzecchi ha potuto saltare la prima metà delle qualifiche passando direttamente alla Q2, riservata ai 12 piloti più veloci. Prima della qualifica, ha avuto anche il merito di restare davanti a tutti nelle prove libere non valide per la classifica, ma per preparare l’assetto da gara. Un ottimo 1’38’’577, davanti a due big come Aleix Espargaro con la sua Aprilia e al vicecampione del mondo della Yamaha, Fabio Quartararo. Molto bene in qualifica, con l’ottavo posto – l’altro riminese Enea Bastianini era sesto – Bezzecchi ha concesso solo 390 millesimi al poleman, Marc Marquez, chiudendo il miglior giro in qualifica in 1’37’’616, per 6 millesimi davanti al compagno di squadra, Luca Marini. Non c’è stata poi troppa fortuna nella prima Sprint Race con la caduta, frutto anche di un contatto con Aleix Espargaro, poi chiarito nella mattinata di domenica con lo spagnolo. Infine la meravigliosa gara, il terzo posto nella classifica generale. "Ero molto veloce – ha concluso Bezzecchi – e questo podio è per il team che ha fatto davvero un lavoro incredibile e ora andiamo in Argentina".

Ugo Bentivogli