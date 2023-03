Biancazzurre ko contro l’Inter ma escono dal campo a testa alta

Ottima prestazione, cui manca solo il conforto del risultato, per la Primavera della San Marino Academy. Contro l’Inter (1-0) la migliore in campo è Gilardi, portiere delle nerazzurre, che escono vincenti di misura dall’acquazzone di Domagnano. Di marca Academy il primo quarto d’ora, in cui Pirini sfiora il vantaggio. Le ospiti, invece, sfondano alla prima incursione che passa da un pallone recuperato sulla trequarti d’attacco: Calegari è rapidissima nello spostarsi il pallone e incrociare da breve distanza col destro. Svantaggio per le biancazzurre al quale, non riusciranno più a rimediare nonostante le tante occasioni create.

Primavera. Girone 1 (16ª giornata): Lazio-Hellas Verona 2-1, Fiorentina-Juventus 0-3, Parma-Sassuolo 1-4, Roma-Napoli 4-1, San Marino Academy-Inter 0-1, Milan-Tavagnacco 5-0.

Classifica: Milan, Juventus 40; Roma 39; Inter 30; Lazio 22; Sassuolo 19; Hellas Verona 18; San Marino Academy, Fiorentina, Napoli 14; Parma 12; Tavagnacco 11.