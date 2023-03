Biancazzurre, la beffa arriva soltanto nei minuti di recupero

Hanno l’amaro retrogusto della beffa per la Primavera della San Marino Academy i minuti di recupero della sfida con il Tavagnacco (2-2). Le titane sono andate a segno due volte a cavallo dell’intervallo, grazie agli acuti di Pirini e Diversi. A metà della ripresa le friulane dimezzano il ritardo con Nicoletti, prima di impattare all’alba del terzo minuto di recupero con Nuzzi. Pareggio che tiene il Tavagnacco ancora in corsa per la salvezza e che, fronte San Marino Academy, costa l’aggancio al nono posto di Parma e Napoli. Mentre in testa Milan e Juventus prendono un po’ di vantaggio sulle inseguitrici Roma e Inter, entrambe rimasta a secco.

Primavera. Girone 1 (17ª giornata): Hellas Verona-Fiorentina 1-3, Sassuolo-Napoli 1-1, Juventus-Roma 4-1, Inter-Parma 1-4, Lazio-Milan 0-4, Tavagnacco-San Marino Academy 2-2.

Classifica: Milan, Juventus 43; Roma 39; Inter 30; Sassuolo 20; Hellas Verona 18; Fiorentina 17; San Marino Academy, Parma, Napoli 15; Tavagnacco 12.