Biancazzurre, salvezza conquistata

Salvezza conquistata. È una giornata assolutamente da ricordare, quella della Primavera della San Marino Academy, che per il secondo anno consecutivo si conferma tra le migliori squadre Under 19 d’Italia. In dirittura di arrivo di un torneo difficile e competitivo, le titane conquistano l’aritmetica salvezza con un turno d’anticipo anche grazie ai contemporanei ko di Napoli e Tavagnacco, superate in casa rispettivamente da Parma e Roma. Poco importa se la San Marino Academy ha ceduto all’attrezzatissima Juventus (6-0) che sale al comando della classifica.

Primavera. Girone 1 (21ª giornata): Tavagnacco-Roma 1-5, Fiorentina-Lazio 2-0, Hellas Verona-Inter 1-2, Juventus-San Marino Academy 6-0, Milan-Sassuolo 2-2, Napoli-Parma 0-2.

Classifica: Juventus 52; Milan 51; Roma 47; Inter 36; Sassuolo 30; Fiorentina 23; Lazio, Hellas Verona 22; Parma, San Marino Academy 21; Napoli, Tavagnacco 16.