Biancazzurre, turno di riposo prima della gara col Mediterranea

Hanno osservato il proprio turno di riposo le ragazze della San Marino Academy guardando attentamente quello che hanno offerto i risultati della 14esima giornata. Giornata, nel girone A, caratterizzata da tanti pareggi. Cosa che non vale per la capolista L84 che si è mangiata in un solo boccone il Cus Milano, mentre ha perso un po’ di terreno il Mediterranea, bloccato sul pari dall’Hurricane. Ne ha approfittato il Pero grazie alla vittoria nel derby con il fanalino di coda Santu Predu. Le titane torneranno in campo nel fine settimana per il match contro il Mediterranea.

Futsal A2 Girone A (14ª giornata): Cus Cagliari-Bagnolo 2-2, Corticella-Jasnagora 3-3, Pero-Santu Predu 2-1, Mediterranea-Hurricane 2-2, Polisportiva 1980-Infinity 5-1, L84-Cus Milano 7-4. A riposo l’Academy.

Classifica: L84 31; Pero 30; Mediterranea 29; Jasnagora 26; San Marino Academy 23; Polisportiva 1980 22; Infinity 21; Corticella 14; Hurricane 13; Cus Milano 10; Cus Cagliari, Bagnolo 6; Santu Predu 5.