Biancazzurri contro il Fiorenzuola. I titani aspettano il Lumezzane

Consueto sabato in campo per le formazioni Primavera di casa nostra. Partendo dalla Primavera 3 del Rimini che, dopo i cinque gol rifilati alla Carrarese, oggi (calcio d’inizio alle 14.30) ci riprova in casa del Fiorenzuola. Un altro match decisamente importante per i giovani biancorossi che ancora lontano dal ’Romeo Neri’ non sono riusciti a mettere insieme nemmeno un punticino. E la missione di oggi sul campo degli emiliani non è di quelle impossibili. Sin qui il Fiorenzuola ha messo insieme un solo punto in più rispetto ai romagnoli ed è reduce dal pareggio dello scorso turno, sempre davanti al pubblico amico, contro il Lecco. Primo pareggio della stagione per gli emiliani (poi due vittorie e due sconfitte) che, proprio come il Rimini, hanno già osservato il proprio turno di riposo. Non conosce, invece, mezze misure il Rimini di mister Brocchini che che di gare in questa prima parte di campionato ne ha vinte due e perse tre. Nel campionato Primavera 4 va a caccia di progressi la San Marino Academy che oggi (calcio d’inizio alle 14.30 all’Ezio Conti di Dogana) nei novanta minuti contro il Lumezzane. Match non esattamente semplicissimo per i biancazzurri considerando che i lombardi viaggiano nella parte alta della classifica e sembrano avere tutta l’intenzione di continuare la striscia positiva, dopo la vittoria dello scorso turno contro il Pontedera. I titani di mister Canelli, invece, sono reduci dal pareggio in casa dell’Arezzo ultimo della classe, arrivato dopo la battuta d’arresto casalinga proprio contro il Pontedera.

Primavera 3. Girone A (7ª giornata): Fiorenzuola-Rimini, Lecco-Triestina, Modena-Pergolettese, Pro Sesto-Pro Patria, Pro Vercelli-Arzignano Valchiampo, Lucchese-Olbia. A riposo la Carrarese.

Classifica: Pergolettese, Pro Sesto, Modena, Triestina 12; Pro Vercelli 10; Fiorenzuola, Pro Patria 7; Rimini, Carrarese 6; Olbia, Lucchese, Arzignano Valchiampo 5; Lecco 2.

Primavera 4. Girone A (6ª giornata): Giana Erminio-Arezzo, Novara-Virtus Verona, Pontedera-Legnago, San Marino Academy-Lumezzane, Sestri Levante-Torres, Trento-Mantova.

Classifica: Mantova 12; Virtus Verona 11; Novara, Torres, Lumezzane 8; Trento, Pontedera 7; Sestri Levante 6; San Marino Academy 4; Giana Erminio 3; Arezzo, Legnago 2.