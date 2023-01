Biancazzurri, da oggi occhi solo per la Giana

Non ha troppo tempo di festeggiare il passaggio del turno in Coppa Italia lo United Riccione. Perché da oggi i biancazzurri di mister Gori inizieranno a concentrarsi esclusivamente sulla Giana Erminio alla quale i romagnoli andranno a far visita domenica per la seconda gara del girone di ritorno. C’è un poker da dimenticare. Esattamente quello che lo scorso turno, alla ripresa del campionato dopo la sosta, la Pistoiese ha rifilato a Mokulu e compagni. Rifarsi non sarà un gioco da ragazzi sul campo della regina indiscussa del girone D. La Giana sin qui di punti ne ha messi insieme 47 e comanda il gruppo con undici punti di vantaggio sulle inseguitrici Forlì e Pistoiese. Un margine decisamente importante per una squadra che fino a questo momento i tre punti li ha ceduti solo una volta, a metà girone d’andata, al Carpi. E i lombardi si presentano all’appuntamento casalingo contro lo United con una striscia di sei vittorie consecutive. Non poche.