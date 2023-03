Biancazzurri ko col Gatteo, il Rimini supera lo Young

Non paga dividendi la buona prestazione dell’Under 19 di futsal della San Marino Academy che crea tanto, ma segna una sola volta in casa del Ceisa Gatteo (2-1). Falsa partenza per i ragazzi di Selva, sotto 2-0 dopo appena quattro minuti di gioco. La reazione dei titani porta in dote la rete che dimezza il ritardo all’alba della ripresa, grazie all’acuto di Ercolani. Il derby tra Rimini e Santarcangelo è biancorosso (3-2). A fare la differenza, nel posticipo, le reti realizzate da Celli (doppietta) e Nencini. Gol che portano ai riminesi tutto il bottino di giornata.

Futsal Under 19 (14ª giornata): Bagnolo-X Martiri 0-9, Ceisa Gatteo-San Marino Academy 2-1, Città del Rubicone-Olimpia Regium 5-1, Calcio a cinque Rimini-Young Santarcangelo 3-2.

Classifica: X Martiri 42; Olimpia Regium 27; Città del Rubicone 26; Calcio a cinque Rimini 17; San Marino Academy 14; Ceisa Gatteo 12; Bagnolo, Young Santarcangelo 10.