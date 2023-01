Biancorossi a caccia del riscatto contro Trento

Hanno tutta l’intenzione di rimettersi subito in carreggiata i ragazzi della Primavera del Rimini che sabato scorso hanno aperto il girone di ritorno con una sconfitta sul campo del Mantova, la seconda stagionale. Oggi (calcio d’inizio alle 14.30) la truppa biancorossa sarà di scena al ‘Romeo Neri’ per affrontare il Trento terz’ultimo della classe. L’occasione è buona per rifarsi subito e per tenere alla larga le inseguitrici in classifica. Match lontano da casa, invece, per la Primavera della San Marino Academy che sarà impegnata sul campo della Pro Patria seconda della classe. Un testacoda sulla carta proibitivo per la formazione della Repubblica contro la seconda forza del campionato. I lombardi, infatti, viaggiano a soli due punti dalla capolista Rimini e non hanno intenzione di perdere colpi. I titani, al contrario, di punti sin qui ne hanno messi insieme appena cinque.

Primavera 4 Girone A (15ª giornata): Novara-Torres, Pergolettese-Arzignano Valchiampo, Pontedera-Mantova, Pro Patria-San Marino Academy, Rimini-Trento, Virtus Verona-Triestina. A riposo il Sangiuliano City.

Classifica: Rimini 31; Pro Patria 29; Novara 26; Pergolettese 22;

Arzignano, Mantova, Triestina 21; Sangiuliano 20; Virtus Verona 18; Trento, Torres 8; Pontedera 7; San Marino Academy 5.