Biancorossi a Trieste per non perdere la testa Per i titani c’è il Novara

Non perdere la testa. Con questo obiettivo la Primavera del Rimini oggi viaggia verso Trieste per affrontare, e battere, la Triestina sul suo campo. Missione non semplice per i biancorossi, ma come non lo sarà per l’inseguitrice Pro Patria, impegnata in casa dell’Arzignano. Match davanti al pubblico amico dell’Ezio Conti di Dogana per la Primavera della San Marino Academy contro il Novara terzo della classe.

Primavera 4 Girone A (16ª giornata): Arzignano Valchiampo-Pro Patria, Mantova-Pergolettese, San Marino Academy-Novara, Torres-Sangiuliano City, Trento-Pontedera, Triestina-Rimini. A riposo la Virtus Verona.

Classifica: Rimini 34; Pro Patria 32; Novara 26; Pergolettese 25; Triestina 24; Arzignano Valchiampo, Mantova 21; Sangiuliano City 20; Virtus Verona 18; Torres 11; Pontedera 10; Trento 8; San Marino Academy 5.